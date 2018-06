Torra demana seguir l'exemple de Prat de la Riba per «bastir un cos d'estat republicà per a Catalunya»

El president clou el centenari de la Biblioteca Popular de Valls evitant cap referència a la recent trobada amb el rei Felip VI

La cultura com a «arma política»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida aquest dissabte a seguir l’exemple del president de la Mancomunitat Enric Prat de la Riba a l’hora de «bastir un cos d’estat per a Catalunya». «No estem tant lluny del que proposava, i ara el volem bastir republicanament», ha afirmat Torra durant la cloenda del centenari de la Biblioteca Popular de Valls, impulsada per la Mancomunitat l’any 1918. Durant el seu discurs, el president ha evitat fer qualsevol referència a la polèmica trobada amb el rei Felip VI ahir al vespre a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona, i aquest dissabte s’ha centrat en defensar la cultura com a «eix central de l’acció política». L’acte també ha comptat amb una intervenció en vídeo de Carles Puigdemont des de Berlín, qui ha reivindicat Valls com a «referent en la defensa de les llibertats i la democràcia» per haver construït equipaments com ‘La Popular’.Torra ha visitat diversos espais emblemàtics de Valls sota una persistent expectació mediàtica, davant la qual ha declinat fer cap valoració de la breu trobada amb Felip VI al Nou Estadi de Tarragona, quan li va entregar el llibre ‘Dies que duraran anys’ i l’informe del Síndic de Greuges sobre les càrregues policials de l’1 d’octubre. «Avui hem vingut a parlar de cultura, respecte i llibertat», s’ha limitat a dir davant les insistents preguntes dels periodistes durant el recorregut que ha fet acompanyat de la consellera de Cultura, Laura Borràs.Ja a l’acte institucional de cloenda del centenari de la Biblioteca Popular de Valls, el president ha aplaudit el llegat de l’equipament projectat per la Mancomunitat i s’ha referit a Montserrat Roig per afirmar que «la cultura és l’arma política més revolucionària que existeix a llarg termini». Al mateix temps, ha defensat que edificis com ‘La Popular’ són un exemple de com «bastir un cos d’estat per a Catalunya», afegint que la voluntat del Govern és «bastir aquest cos fent efectiva la República guanyada l’1-O i declarada políticament el 27 d’octubre».Al seu torn, Carles Puigdemont també ha lloat la història de la biblioteca vallenca, destacant el clima de «normalitat, progrés, llibertat i cultura» que caracteritzava, ha dit, l’època en què la Mancomunitat va impulsar l’equipament de la capital de l’Alt Camp. «Avui no pot ser així, perquè tenim presos polítics, persones perseguides i amenaçades només per expressar les seves opinions», ha criticat Puigdemont des de Berlín.Al mateix temps, Carles Puigdemont ha fet una crida a seguir l’exemple dels impulsors de la Biblioteca Popular. «No estem equivocats si continuem dempeus, com no estaven equivocats els predecessors de fa 100 anys», ha afirmat, tot demanant als assistents a l’acte que vetllin per traslladar aquest esperit a les generacions futures.Més punyent s’ha expressat l’alcalde de Valls, Albert Batet, cofoi que el 1918 la ciutat acollís la primera biblioteca popular de Catalunya, i alhora reivindicatiu en la defensa de la cultura i la llibertat, que ha definit com a «binomi indissociable». Batet ha afirmat que l’acte d’aquest dissabte ha volgut ser una mostra de «persistència» després de 100 anys en què s’han viscut dues dictadures «durant les quals s’ha posat en perill la cultura». «Persistim perquè som un poble que aguantarem, perquè sabem que guanyarem», ha reblat l’alcalde.