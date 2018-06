Torra: «Avui hi seré, aquests jocs es fan a Tarragona, Catalunya»

Des de la Generalitat anuncien que, a partir d'ara, no convidaran al Rei als actes que convoqui el govern de Catalunya ni asistiran als que estiguin organitzats per la Monarquia

Actualitzada 22/06/2018 a les 14:09

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que finalment anirà aquest vespre a la inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona. «Avui hi seré. Aquests jocs es fan a Tarragona, a Catalunya, i s'han pagat des del nostre país. Hi serem perquè és casa nostra. No foragitaran el president i el Govern de casa nostra mai més. La presència del monarca no condicionarà les nostres decisions. A Catalunya, manen els catalans», ha afirmat Torra tot i que aquest matí ha transcendit que havia decidit no anar-hi. A més, ha avançat que té intenció de lliura-li avui a Felip VI els informes del Síndic de Greuges sobre la «violència» arran de l'1-O i la «persecució penal» posterior. En aquest context, ha assegurat que no anirà a buscar «cap foto» amb el Rei i ha fet públiques dues decisions més respecte a la monarquia: cap membre del Govern assistirà a actes organitzats per la monarquia espanyola i la seva renúncia al càrrec de vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona.En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, Torra ha lamentat que no hi hagi normalitat i que 40 anys després de la fi del franquisme, es «continuïn perseguint persones per la seva ideologia». En aquest context, ha recordat que hi ha «nou demòcrates» a la presó per les seves idees i que l'expresident Carles Puigdemont i diversos líders polítics són a «l'exili». Una «persecució» que, segons el president de la Generalitat, també afecta mestres, alcaldes, regidors i simpatitzants dels CDR.Davant d'aquesta situació, Torra ha lamentat que Felip VI no hagi demanat perdó des que va comparèixer el passat 3 d'octubre amb una «greu declaració» que, segons Torra, va «donar cobertura» a la repressió, tot apuntant que la «violència» de la policia va causar milers de ferits.«8 mesos i mig després, Felip VI no ha expressat ni una paraula de suport ni consol ni a ells ni a les seves famílies. Hem fet tots els esforços per dialogar, hem demanat reunions i hem obert portes i finestres, però els esforços només han vingut del nostre costat. És incomprensible que no s'hagi volgut obrir cap opció al diàleg», ha retret.Torra ha reclamat «dignitat» i que es «respecti» la voluntat del poble de Catalunya. Segons ha defensat, «l'1-O va guanyar la República, el 27-O vam declarar políticament la República i el 21-D vam guanyar els republicans». En aquest sentit, ha afegit que els catalans «no són súbdits sinó ciutadans».El president de la Generalitat ha anunciat que finalment anirà a la inauguració dels Jocs del Mediterrani després de dies d'incògnita i ha acompanyat l'anunci de diverses decisions més. D'una banda, Torra ha explicat que a partir d'ara cap membre del Govern assistirà a cap acte convocat per la monarquia espanyola i que, de la mateixa manera, l'executiu català no convidarà el Rei en cap acte organitzat per la Generalitat.Així mateix, ha assegurat que avui, quan coincideixi amb el Rei a Tarragona, li lliurarà els informes del Síndic de Greuges sobre la «violència» de l'1-O i la «persecució penal» posterior. I finalment, ha anunciat que des d'avui renuncia al càrrec de vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona. «No aniré avui a fer cap foto amb el Rei. Catalunya viu una situació excepcionalment greu. I no ens interessen les fotos amb aquells que avalen i animen la repressió i la persecució d'idees i de projectes polítics democràtics», ha reblat.