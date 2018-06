Sindicats de Bombers alerten que no podrien afrontar «un gran incendi forestal»

Reclamen més recursos materials i humans i denuncien que els parcs es troben en una situació «precària» que s'arrossega des de l'any 2009

21/06/2018 a les 17:29

L'efecte del 155

Els representants sindicals dels Bombers de la Generalitat de Catalunya es mostren molt amoïnats amb la nova temporada d'incendis i alerten que «no estan preparats per fer front a un gran incendi forestal». Així ho ha explicat Antonio del Río, portaveu d'UGT al cos que ha denunciat la «precària» situació en què es troben molts parcs on no hi ha prou vehicles, i manquen elements bàsics perquè els efectius puguin desenvolupar la seva feina com guants o pantalons. «Sense aquests materials hi ha molts bombers que no podran sortir quan hi ha un foc», ha lamentat del Río que ha advertit que aquesta situació és «endèmica» i s'arrossega des de les retallades que van aplicar-se l'any 2009. El representants dels treballadors han expressat el seu malestar al conseller d'Interior, Miquel Buch, en un acte que s'ha celebrat a Cerdanyola del Vallès. Buch ha advertit que hi ha un pla director en marxa i que les actuacions d'aquest 2018 no s'han pogut executar a causa del 155.El portaveu d'UGT al cos de Bombers de la Generalitat, Antonio del Río, ha lamentat que el nou conseller i el nou director del cos hagin presentat la campanya d'incendis forestals d'enguany «sense haver copsat les inquietuds dels treballadors».Del Río afirma que la situació als parcs «és de precarietat total» i denuncia que els manquen vestuaris i material bàsic: «Falten pantalons i fins hi tot guants», assenyala el representant dels Bombers que diu que hi ha efectius que aquest estiu no podran sortir a apagar focs perquè no tindran tot l'equip que els cal. Alhora indica que també hi ha un dèficit de vehicles i que molts dels actuals estan vells i no funcionen «perquè el contracte de reparació i manteniment està aturat».En aquesta línia expressa la «por» del cos de cara la campanya d'estiu que acaba d'arrencar. «No disposarem d'efectius ni de vehicles suficients i els Bombers es tornaran a col·lapsar», ha considerat Del Río que ha dit que «el cos no pot afrontar grans incendis forestals».El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha trobat amb els representants sindicals en la presentació de la campanya forestal d'aquest 2018 que s'ha celebrat a la seu central de Cerdanyola del Vallès. Buch ha lamentat la situació però ha advertit que l'aplicació de l'article 155 ha «passat factura» també als Bombers de la Generalitat. El conseller ha explicat que hi ha un pla director que s'està executant i que permetrà millorar les condicions dels membres del cos, però ha reconegut que aquest 2018 no s'han dut a terme les inversions pertinents perquè «degut a l'article 155 no s'han fet les licitacions dels contractes i no s'ha pogut invertir el que corresponia al primer semestre de l'any». Amb tot, s'ha compromès a treballar per donar resposta a les demandes dels Bombers.»Podem viure del lament i estar tristos perquè no ho hem fet o tornar-nos a posar ja a fer feina», ha manifestat Buch que ha assegurat que des de la conselleria i la direcció del cos ja s'està treballant: «Hem marcat quins són els objectius prioritaris i un és recuperar aquest pla i posar-lo en marxa el més aviat possible».Del Río ha escoltat les explicacions del responsable d'Interior, però ha advertit que les mancances del cos «són endèmiques» i s'arrosseguen des de l'any 2009 quan la Generalitat que presidia Artur Mas va retallar el pressupost. «El 155 és injust i innecessari però atribuir els problemes a aquest fet és una fal·làcia», ha considerat. En aquesta línia el portaveu d'UGT ha recordat que molts d'aquests contractes s'havien resolt el primer semestre de 2017 «molt abans de l'aplicació del 155».