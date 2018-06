Torra decidirà demà si acudeix a la inauguració dels Jocs Mediterranis amb el rei

El president va sol·licitar per carta una trobada amb el monarca

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat avui a Berlín que decidirà demà si va a la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona, un acte en el qual participarà aquest divendres Felipe VI.Torra va fer aquestes declaracions en una compareixença davant els mitjans les afores de Berlín al costat del seu predecessor, Carles Puigdemont, després d'una trobada a porta tancada, qualificat de normal, que els dos polítics independentistes van analitzar la situació a Catalunya.«Jo en concret prendré demà la decisió sobre la meva assistència», va assegurar Torra, que va destacar el, al seu judici, «profund disgust» de la societat catalana amb el monarca després del discurs que aquest va pronunciar el 3 d'octubre, després de la celebració del referèndum il·legal d'independència.El president autonòmic català es va remetre al discurs que va oferir ahir i en el qual va explicitar les seves crítiques a Felipe VI arran de la seva reacció a la celebració a Catalunya de la consulta de l'1 d'octubre.«Nosaltres enteníem que el discurs era inacceptable des del punt de vista democràtic i fins a fins i tot humanitari», va assenyalar Torra, que va retreure que la «disculpa« del monarca «no ha arribat».El president català també va lamentar que no es pugui reunir demà amb Felipe VI, malgrat que va sol·licitar per carta a la Casa Real una trobada amb el rei aprofitant que tots dos anaven a participar en la inauguració dels Jocs Mediterranis.«Ho hem sol·licitat per carta i la resposta que ens han donat és que és impossible que jo tingui qualsevol tipus de trobada amb el monarca», va assegurar.Torra va fer d'aquesta forma referencia a la petició que va realitzar ahir per escrit a Felipe VI i que la Casa Real va remetre a Moncloa, en compliment de les competències que li corresponen al Govern.El Govern espanyol, per la seva banda, ha assegurat que només està treballant en una reunió de Torra amb el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, cita que tindrà lloc en principi el 9 de juliol.El president de la Generalitat va afirmar en ser preguntat sobre aquest tema que «ha canviat el clima polític de Madrid i Barcelona» i va insistir que «la societat catalana està requerint-nos a tots aquest diàleg».També «a les institucions de l'Estat», va agregar Torra, qui va assegurar que el bloc independentista «sempre» ha estat assegut «a la taula del diàleg».