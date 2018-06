Torra, Puigdemont i Mas demanen per carta al Rei «recosir» les «ferides» arran de l'1-O

La missiva també manifesta la necessitat «d’obrir una etapa de negociació que acabi sempre per donar la paraula a la ciutadania de Catalunya»

Actualitzada 20/06/2018 a les 15:30

El president de la Generalitat, Quim Torra, signa una carta amb els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas que han enviat al rei Felip VI per demanar-li «diàleg» i que aprofiti les funcions «d’arbitratge i moderació» que té com a cap d’Estat per participar de la solució al conflicte català. És per això que Torra, Puigdemont i Mas consideren que té «una oportunitat» per «reparar i recosir» les «ferides» que creuen que va obrir amb el discurs que va fer el 3 d’octubre, dos dies després de l’1-O i en plena jornada d’aturada de país, així com la «repressió» que denuncien que s’ha desencadenat després d’aquells episodis contra Catalunya. A més, li remarquen al monarca la necessitat «d’obrir una etapa de negociació que acabi sempre per donar la paraula a la ciutadania de Catalunya».Torra, Puigdemont i Mas han volgut ajuntar les seves veus i la força dels seus càrrecs aprofitant la visita de Felip VI a Catalunya per als Jocs de la Mediterrània de Tarragona. És per això que a la seva carta conjunta enviada al monarca afirmen que aquesta és «una ocasió que brinda la història» al Rei per «reparar i recosir allò que la violència, la repressió i la persecució contra el referèndum de l’1-O van provocar». «Aprofiteu aquest moment i no deixeu perdre l’ocasió. Vindreu i us volem rebre amb la voluntat d’obrir una etapa de diàleg, negociació, reconeixement, respecte democràtic, modernitat institucional, i respecte pels drets civils i polítics, i les llibertats fonamentals», escriuen.I és que tots tres consideren que «cal obrir una etapa de negociació que acabi sempre per donar la paraula a la ciutadania de Catalunya», i així li ho fan saber al monarca espanyol. Així, dirigint-se a ell, afirmen ser «conscients de les limitacions» del seu paper que confereix la Constitució, però li demanen que aprofiti la «la capacitat d’exercir determinades funcions, entre els que hi ha la d’arbitrar i moderar entre poders de l’Estat», reclamant així un paper de mediador entre els governs català i espanyol, i entre els poders executiu i judicial respecte del conflicte a Catalunya. «Escolteu-nos sense apriorismes ni prejudicis, no demanem res que no estigui al seu abast. Ajudeu a facilitar un procés d’obertura», li reclamen a Felip VI.En aquest sentit, Torra, Puigdemont i Mas expliquen al monarca espanyol que el Govern i els independentistes volen «implementar el mandat popular» sorgit dels processos electorals i de l’1-O «per vies pacífiques i democràtiques i prioritzant l’acord amb el govern espanyol». «El moviment de llibertat no deixarà d’avançar davant la repressió, les presons o l’exili», avisen, i per això li demanen «que escolti aquest clam democràtic, i que sigui un cap d’Estat que respecti les voluntats dels ciutadans expressades a les urnes». «La democràcia és també la capacitat d’adaptar marcs legals a les realitats canviants configurades per les voluntats de la ciutadania», afegeixen.La carta, a més, comença recordant les paraules que el propi Felip VI va pronunciar l’any 1990 i que tots tres signants asseguren que «comparteixen i han respectat en tot moment». «Catalunya és la que els catalans volen que sigui», recorden que va dir el monarca. A més, li remarquen que a les democràcies del segle XXI, «els poders emanen del poble i no a l’inrevés; i la voluntat de la ciutadania ha de prevaldre en última instància». «Són valors que haurien d’haver estat compartits pel cap d’Estat, el govern d’Espanya i les institucions espanyoles», ha dit.Torra, Puigdemont i Mas contraposen aquests plantejaments al que ha vingut passant darrerament amb Catalunya. «Hem vist com se’ns ha negat un cop darrere d’altre el diàleg, s’han incomplert els acords, s’ha violentat la decisió democràtica del poble de Catalunya. I tot això conclou en els mesos recents: amb un 1 d’octubre amb violència policíaca desmesurada i inacceptable, i amb un atemptat democràtic contra les institucions catalanes expulsant el Govern elegit democràticament i l’aplicació il·legal del 155», afegeixen, tot recordant també la «persecució de membres del Parlament i del Govern, els presos polítics, els set exiliats i els centenars de ciutadans investigats» per l’1-O.«Tot això hauria d’interpel·lar-vos. En la compareixença del 3 d’octubre vau obrir una ferida considerable en molts ciutadans. De debò no hauríeu de situar-vos per sobre d’uns interessos particulars i mirar de ser una veu de conciliació i de defensa del diàleg?», pregunten al Rei a la carta conjunta.Torra ha fet públic l’enviament de la missiva que tots tres han signat durant la seva primera sessió de control al Parlament. A una pregunta del portaveu de JxCat, Albert Batet, sobre el paper del Rei, el president de la Generalitat ha comentat que la carta ha estat enviada per «explicar-li el que està passant i que no pot ser que no hi hagi un pronunciament sobre aquesta qüestió, que no s’adreci explicant, reconeixent i comentant què va passar perquè el 3 d’octubre fes un discurs com aquell». «Ningú pot imaginar-se Cameron enviant policies a atonyinar escocesos, ni a la reina d’Anglaterra fent un discurs com el del Rei d’Espanya. Que reflexioni, que tingui present el que està passant a Catalunya. El Rei ha de parlar», ha sentenciat.I és que Torra creu que la visita del monarca a Catalunya després de tot el que ha passat i un cop conformat el nou Govern i recuperada la Generalitat del 155 «exigeix una resposta de país». «Més enllà de l’anècdota d’un dia, el que està passant és estructural, una situació de fets que han passat des del setembre amb exiliats, presos, repressió indiscriminada. I no hem escotat d’això ni una paraula del Rei, com si no passés res en aquest país», ha conclòs.