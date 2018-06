Torra demana una trobada al Rei aprofitant la inauguració dels Jocs

El president reclama al monarca que faci del diàleg «l’enginy que mogui les relacions entre Catalunya i Espanya» però no aclareix si assistirà a la cerimònia de Tarragona

Actualitzada 20/06/2018 a les 11:55

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat per carta al rei Felip VI una «trobada» aprofitant que el cap d’Estat visita Catalunya per la inauguració dels Jocs del Mediterrani el proper divendres. Torra, que fa la petició com a president de la Generalitat adjuntant la demanda a una carta que ha escrit conjuntament amb els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, creu que «en una etapa que ha de ser presidida pel diàleg» cal oferir al Rei «la mà oberta per a fer d’aquest diàleg l’enginy que mogui les relacions entre Catalunya i Espanya». «Hem de parlar. És per a mi, com a president, un deure moral. He de poder explicar-vos com se sent una gran part del poble de Catalunya», explica Torra.És per això que el president assegura que està «convençut» que Felip VI «voldrà trobar una estona en la vinguda a Catalunya aquest divendres per a veure’s». «No us demano que renuncieu a res, sinó que us empareu en una lectura més oberta i democràtica de la Constitució i en el rol que se li confereix al cap d’Estat. Em sembla que la predisposició al diàleg és una exigència mínima per a poder mantenir la relació de respecte que pertoca entre institucions i països», afegeix Torra.