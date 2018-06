Iceta avisa: «Menysprear, desmerèixer o plantar el Rei és un gravíssim error»

També ha opinat que «l'independentisme vivia més còmode quan podia dir que Espanya és el PP»

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha titllat de «gravíssim error» que es pretengui «menysprear, desmerèixer o plantar el Rei» i ha opinat que «l'independentisme vivia més còmode quan podia dir que Espanya és el PP», però «perd força» quan es veu que «són moltes coses i no és d'un sol color».En declaracions a la Cadena COPE, Iceta ha assegurat que «el paper del PSC serà intentar que el xoc que es va produir no es torni a produir i torni a haver-hi ponts de diàleg». «L'independentisme vivia més còmode quan podia dir que Espanya és el PP. Però quan se'l força a veure que Espanya són moltes coses, també el PP, però moltes coses i no és d'un sol color, que la podem fer entre tots millor, l'independentisme perd força, perquè precisament una de les seves bases és dir que Espanya és impossible de reformar i que Espanya segueix sent com poc la dels temps del Cid», ha assenyalat. Sobre la possibilitat d'una plantada de l'independentisme al Rei en la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona, Iceta ha dit que, si passés, li «semblaria fatal»: «Molts catalans, catalanistes i fins i tot independentistes demanem que es respectin les institucions catalanes. Però com demanarem respecte si no es respecten les institucions espanyoles?».El dirigent ha recordat que «per a molts espanyols i per a molts catalans, el Rei és el cap de l'Estat. Pots discrepar, però intentar menysprear, desmerèixer o plantar el Rei, que és de tots, és un gravíssim error». Així, si el Rei «ve a inaugurar els Jocs, tots hem de ser aquí, ens juguem la imatge de Tarragona, Catalunya i Espanya. Si hi ha un dia en el qual respectar els símbols, banderes i himnes, és aquell. Espero que tothom estigui a l'altura i el president Quim Torra no oblidi que ha d'intentar, almenys en determinats moments, representar a tots els catalans».Com també ha lamentat que els Reis s'hagin vist obligats a presidir el pròxim dia 28 el lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) al centre d'esdeveniments del Celler de Can Roca, a Vilablareix, després que l'ajuntament de Girona denegués l'ús del seu Auditori, seu tradicional d'aquesta cerimònia. «També a Girona», ha advertit Iceta, «acabaran perdent, si segueixen per aquest camí, la presència d'una fundació que ha fet molt bé a la cultura i promoció de la ciutat».«Està canviant el clima prou perquè tinguem confiança que les coses es faran bé (per part de la Generalitat)? Per desgràcia, no. Segueixen especulant amb jugades unilaterals i insolències al Rei, que són vistes com a falta de lleialtat i compromís. És molt difícil que les institucions espanyoles puguin actuar d'una altra manera que no sigui la de vigilància per evitar mals majors», ha considerat el dirigent del PSC.