El Suprem rebutja la querella de Torra contra Rajoy i Sáenz de Santamaría per no publicar el nomenament dels consellers

Considera que els fets no són constitutius de cap delicte

Actualitzada 18/06/2018 a les 15:18

La Sala II del Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit la querella que el president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar contra l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, i l'exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, per un suposat delicte de prevaricació per no haver autoritzat la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del decret de 19 de març del 2018 del vicepresident i els consellers del govern de la Generalitat. Segons els magistrats del Suprem, els fets no són constitutius de cap delicte.La Sala –de la que forma part el jutge que instrueix la causa contra el procés, Pablo Llarena- adopta la decisió en sintonia amb el criteri de la Fiscalia, que la setmana passada ja havia demanat que no admetés a tràmit la denúncia. Segons la Fiscalia el fet de no publicar el decret de nomenament del nou Govern, que incorporava els noms de Jordi Turull i Josep Rull –els dos a presó- i d’Antoni Comín i Lluis Puig –a Bélgica- no es pot considerar un acte «injust o arbitrari», i per tant no pot constituir cap delicte de «prevaricació».La Fiscalia sostenia que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució atorguen al govern espanyol la potestat de decidir si una resolució és contrària a l’ordenament jurídic i, per tant, d’oposar-se a la publicació d’aquesta resolució.Els magistrats segueixen aquest criteri i asseguren aquest dilluns que «els fets descrits a la querella no sustenten la comissió de cap il·lícit penal». Segons el Suprem, les actuacions que recull la querella de Torra i que s’atribueixen a Rajoy i Sáenz de Santamaría «no permeten inferir, ni tan sols indiciàriament, la comissió d’un delicte de prevaricació administrativa per omissió».Per tant, acorden «la inadmissió a tràmit» de la querella i ordenen «arxivar les actuacions».