El president de la Generalitat ha visitat les exposicions dels bombardejos del 1938 al Museu de Granollers, acompanyat per l'alcalde de la ciutat

Actualitzada 17/06/2018 a les 13:26

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest diumenge les exposicions sobre els bombardejos de la Guerra Civil al Museu de Granollers i ha destacat la importància de recuperar la memòria històrica. «El que no podem permetre és que ens devori l'oblit. Exposicions com aquestes ens interpel·len 80 anys després per adonar-nos de la gravetat i les conseqüències de la Guerra Civil i també que contemporàniament estan passant fets com aquests al món», ha afirmat Torra, que ha estat acompanyat per l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, en una visita a la ciutat.