Jordi Sànchez obre una web quan fa vuit mesos que està empresonat: «No silenciaran la meva veu»

Actualitzada 17/06/2018 a les 17:15

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, ha obert una nova pàgina web coincidint amb els vuit mesos que fa que està empresonat a Soto del Real, aquest dissabte. Així ho ha explicat amb un missatge que ha fet arribar des de la presó i que ha publicat a través de Twitter: «Avui, coincidint amb els 8 mesos de presó injusta sense judici, estreno web. No silenciaran la meva veu, la nostra veu #FreeTothom #RepublicaesLlibertat», ha escrit. A la pàgina web s'hi pot llegir la seva biografia, així com diversos escrits que ha fet des de la presó, entrevistes i reportatges, un formulari de contacte i la direcció de la presó de Soto del Real on enviar-li cartes. L'adreça de la pàgina és 'jordisanchezpicanyol.cat'.