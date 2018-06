Arrimadas insisteix en debatre al Parlament sobre la convivència social després de les últimes denúncies per agressions a gent que duia el llaç groc

Actualitzada 17/06/2018 a les 17:24

Agressions pel llaç groc

Comissió sobre polítiques de discapacitat

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha insistit que respecta totes les decisions judicials, inclòs el supòsit que el jutge decideixi apropar a Catalunya els dirigents independentistes presos. En un contacte amb la premsa a la Rambla del Poble Nou aquest diumenge al migdia, i preguntada sobre el debat de l'acostament, Arrimadas ha insistit que respectarà «sempre» totes les decisions judicials. Tanmateix, ha denunciat que el president espanyol, Pedro Sánchez, «s'hipotequi amb els separatistes» a canvi d'arribar a la Moncloa. D'altra banda, i sobre les tres últimes denúncies entre divendres i dissabte per agressions a persones que portaven llaços grocs, Arrimadas ha subratllat que el Govern de Quim Torra té una «responsabilitat enorme», i ha afegit que ha d'acceptar que aquest símbol no representa tothom. En aquesta línia, ha recordat que Cs ja ha demanat debatre al Parlament sobre «com recuperar la convivència».«Hi ha criteris tant penitenciaris com judicials en la fase on estem en la qual encara no hi ha condemna i, per tant, respectarem la decisió judicial», ha argumentat Arrimadas. Així mateix, la cap de l'oposició ha insistit en denunciar que la política penitenciària «no hauria de ser una moneda de canvi» amb els partits independentistes per fer arribar Sánchez a la presidència del govern espanyol.Arrimadas ha constatat que el Govern té una «responsabilitat enorme» en les agressions dels darrers dies a persones que duien un llaç groc: «Hauria d'acceptar que el símbol no representa tots els catalans». En aquest sentit, la cap de files de Cs ha recordat que el grup parlamentari ha presentat una llei on demana que es respecti la neutralitat política: «A casa o la jaqueta cadascú hi pot portar el símbol que vulgui, però en una institució no es pot excloure», ha apuntat, tot i que les agressions a les quals es feia referència la pregunta dels periodistes han tingut lloc al carrer, i no en l'àmbit institucional.«Ens preocupen la fractura social i aquests actes que es poden produir. Hem estat els primers en dir que hem de parlar específicament en com recuperem la convivència parlant del que ens uneix», ha insistit Arrimadas. Preguntada per si els partits haurien de fer autocrítica, la cap de l' oposició ha respost que el que caldria és fer el debat que reclama Cs al Parlament: «Volem que tothom hi participi, voldrà dir que la fractura social preocupa. Volem que s'accepti que hi ha una fractura social evident», ha conclòs.Els CDR han denunciat a través dels seus comptes de Twitter que aquest dissabte a la matinada dos membres del Comitè de Defensa de la República de la Catalunya Central han estat agredits per «ultres» que els han encerclat amb «consignes racistes i feixistes» a Santa Maria d'Oló (Moianès). D'altra banda, un home de 65 anys veí de Lleida ha estat agredit aquest divendres a primera hora del matí per un jove d'uns 30 anys que estava amb un grup de cinc o sis persones més traient cartells del CDR i llaços grocs de la plaça Ricard Vinyes. Finalment, el CDR Lleida també ha denunciat que aquesta matinada el balcó d'un pis de Gardeny que tenia una estelada i cartells demanant la llibertat dels 'presos polítics' ha patit un atac amb pedres.L'Aquarius, una «qüestió humanitària»D'altra banda, Arrimadas ha sentenciat que la situació del vaixell Aquarius és una «qüestió humanitària» perquè «no es poden deixar morir al mar centenars de persones». Tot i això, la líder de Cs ha reclamat al govern del PSOE que lideri una posició en comú a Europa, on les fronteres són «comunitàries». Així, ha demanat a Sánchez que expliqui com liderarà aquest projecte i com el gestionarà també internament.Cs també ha proposat la creació al Parlament d'una comissió de seguiment estable sobre polítiques de discapacitat. «Afecta el 8% de la població a Catalunya, i hi ha molta feina per fer», ha justificat Arrimadas.