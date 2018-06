La ministra de Política Territorial evita posar data a la reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra

Actualitzada 16/06/2018 a les 17:02

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha emplaçat a sumar sinèrgies entre les administracions públiques en la inauguració de la piscina olímpica dels XVIII Jocs dels Mediterrani. L'esdeveniment esportiu, afirma Batet, és un exemple de «lleialtat i col·laboració institucional», que s'hauria de traslladar en tots els àmbits «per generar canvis i transformacions en beneficis de tothom», ha declarat. La ministra no ha concretat quan es produirà la trobada entre els presidents del govern espanyol i català, però ha assegurat que la voluntat és que sigui al més aviat possible i que no sigui tan sols una fotografia cordial sinó que en «reïxi alguna cosa que puguin suposar un avenç en l’escenari de la confiança i lleialtat». Per la qual cosa, Batet ha insistit que la inauguració dels Jocs el proper 22 de juny serà un bon escenari per «materialitzar l'entesa» entre les institucions.