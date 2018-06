Torrent presenta la denúncia contra Llarena i 3 jutges del TS per prevaricació, detenció il·legal i vulneració de drets

El president al·lega que s’han «dictat resolucions injustes i arbitràries» i s’ha «obstruït el normal funcionament del Parlament»

El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha fet efectiu l’anunci que va fer dijous al vespre, i ha presentat, en nom de la cambra, una denúncia contra el jutge instructor del cas de l’1-O, Pablo Llarena, i tres magistrats més del Tribunal Suprem. Amb aquesta acció legal, Torrent vol posar de manifest que des del TS han estat «dictant resolucions injustes i arbitràries» que han impedit que els diputats presos puguin exercir els seus drets com a representants de la ciutadania. Així, a la denúncia relata els intents dels diputats presos o que són a l’estranger per ser investits o poder desenvolupar la seva feina d’electes «amb normalitat» i els impediments que considera Torrent que ha posat el tribunal perquè s’hi pogués fer. És per això que el president atribueix als quatre jutges delictes de prevaricació, detenció il·legal, vulneració de drets fonamentals i obstrucció del normal funcionament del Parlament.