El govern espanyol avaluarà un possible acostament dels presos independentistes

Serà cap a finals de juliol, un cop conclogui la instrucció de la causa contra ells

Actualitzada 15/06/2018 a les 15:06

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha afirmat aquest divendres que el seu executiu avaluarà un possible acostament dels polítics independentistes presos un cop conclogui la instrucció de la causa contra ells. Aquesta conclusió tindrà lloc previsiblement a finals de juny, segons els calendaris amb què treballa el jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa, Pablo Llarena. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá ha afirmat que el seu executiu actuarà «pel bé de tots», i preguntada també pels presos d’ETA ha apuntat que la qüestió no s’ha abordat a aquest Consell de Ministres, malgrat que «quan les circumstàncies canvien es requereixen altres polítiques i en parlarem en altres conferències de premsa amb tota seguretat».Celaá ha abordat la qüestió a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres després que aquest dijous el jutge Llarena i el ministre del ram, Fernando Grande-Marlaska, van intercanviar criteris sobre qui té a potestat de fer possible l’acostament. Marlaska va situar el possible acostament a l’àmbit de decisió del jutge larena, que posteriorment, aprofitant una interlocutòria on denegava lalliberament de Carme Forcadell, Oriol Junqueras i Raül Romeva, va afrmar que és el govern espanyol qui ha de «definir el centre penitenciari concret» on s’ha de complir la presó provisional.Celaá no ha contradit el jutge i ha recordat que tots ells es troben en situació de presó provisional, «i el govern el que afirma és que els presos preventius han d’esyat a prop del jutge instructor», és a dir, a prop del Tribunal Suprem, situat a Madrid. En tot cas, segons la portaveu del govern espanyol, «un cop tancades les diligències la responsabilitat passa a Institucions Penitenciàries», i per tant, «quan estiguin acabades les diligències poden ser transportats».