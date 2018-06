Un home se suïcida a Cornellà llençant-se per la finestra quan anava a ser desnonat

El veí ha demanat a la comitiva judicial i als Mossos d'Esquadra que s'esperessin un moment i segons després s'ha llençat al buit

Actualitzada 14/06/2018 a les 15:01

Un home s'ha suïcidat aquest dijous al matí llençant-se per la finestra del seu pis quan anava a ser desnonat a Cornellà de Llobregat, segons fonts policials. Els fets s'han produït al voltant de dos quarts d'onze del matí quan la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge per dur a terme el desnonament. El veí però s'ha negat a obrir-los la porta i la comitiva judicial ha avisat els Mossos d'Esquadra perquè els donessin suport.Un cop han tornat a trucar la porta i s'han identificat, l'home els ha demanat que s'esperessin un moment i segons més tard han sentit els crits d'una dona alertant que el veí s'havia llençat al buit. El SEM s'ha desplaçat tot el seguit fins al lloc, al carrer Camèlia, però només ha pogut certificar la mort de l'home.L'home tenia una demanda per impagament del lloguer presentada pel propietari, un banc, al novembre de l'any passat. Concretament, devia set mensualitats i des d'aleshores no constava cap pagament, segons han informat fonts judicials.Al gener del 2018, el jutjat va notificar la demanda al veí, que no va comparèixer ni va sol·licitar advocat d'ofici. La comissió judicial es va personar al domicili per fer el llançament el 13 de març del 2018 però la diligència va quedar suspesa i se li va notificar una nova data de desnonament per a nou dies més tard.El 21 de març, però, els serveis socials de Cornellà de Llobregat van rebre un informe sobre la situació del demandat i es va suspendre el llançament fins a quedar fixat per a aquest dijous, un fet que l'Ajuntament coneixia segons fonts judicials.