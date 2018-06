Llarena rebutja deixar en llibertat Junqueras, Romeva i Forcadell per risc de fuga i de reiteració delictiva

El magistrat aixeca les mesures cautelars a Simó, Corominas, Guinó i Barrufet, processats per desobediència

Actualitzada 14/06/2018 a les 16:17

Aixeca les mesures cautelars a la Mesa

El magistrat del Suprem Pablo Llarena ha tornat a denegat la llibertat a Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell. Continua afirmant que es manté el risc de fugida i de reiteració delictiva tot haver-hi Govern a Catalunya i tampoc atén les raons personals i familiars esgrimides per tots tres. Segons Llarena, el risc de reiteració no desapareix pel fet que no participen del nou Govern i recorda que van tenir un «paper principal» des d'agrupacions polítiques i socials que van donar «suport al procés». D'altra banda, i a petició de Simó, el jutge aixeca les mesures cautelars que pesaven sobre els processats per desobediència: Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó i Ramon Barrufet. Per tant, ja no hauran d'anar a signar setmanalment a un jutjat, recuperen el passaport i poden sortir del territori estatal. Tots ells havien hagut d'abonar 25.000 euros per eludir la presó i ara se'ls retornen.Un cop més, el jutge del Suprem ha denegat la llibertat a presos preventius del procés. En aquesta ocasió, la interlocutòria es refereix a les peticions fetes per Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell. El jutge argumenta que, tot i la constitució d'un Govern, «persisteix el risc de reiteració delictiva i de fugida».Llarena argumenta que el risc de reiteració no desapareix per haver-hi govern i que resideix en què els processats han compartit la determinació d'aconseguir la independència «servint-se d'una manera de fer que ha trencat les normes prohibitives penals». Segons Llarena, tenien previst continuar «amb l'actuació il·lícita tant aviat com recuperessin el control de les institucions».Per tant, al·lega que tenien «determinació de persistir» i que això s'ha vist «revalidat» en discursos públics tot i que ara no ocupin càrrecs públics. Afegeix que han tingut «un paper principal» en el procés i que, independentment dels càrrecs al Parlament, han desenvolupat la seva acció a través d'agrupacions «polítiques i socials».Deixar-los en llibertat, doncs, suposa per a Llarena el risc que puguin «participar de manera destacada en el procés d'implantació de la república que es va declarar» i recorda que aquest és «l'objectiu que promou el nou Govern» de Torra.Sobre el risc de fugida, torna a dir que s'incrementa per la proximitat del judici i les penes altes que se'ls demanaran i afegeix que tenen el suport «d'una estructura organitzada, amb assessorament legal i rellevants recursos econòmics» per fer el pas i saltar a l'estranger.D'altra banda, el jutge atén la petició de l'exvicepresidenta primera de la Mesa, Ana Simó, que va sol·licitar que s'aixequessin les mesures cautelars contra ella, processada per desobediència. «Aquesta pretensió està d'acord amb el resultat de la investigació, amb el contingut de la interlocutòria de processament i amb les limitades penes de multa i inhabilitació especial per a feina o càrrec pública que ja recull l'article 410 del Codi Penal per a delictes indiciàriament atribuïts», recull la interlocutòria.La mesura també repercuteix en Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó i Ramon Barrufet, processats també per desobediència i amb les mateixes mesures cautelars vigents. A partir d'ara, doncs, ja no hauran d'anar a signar setmanalment a un jutjat, recuperen el passaport i poden sortir del territori estatal. També se'ls retorna els 25.000 euros que van abonar per eludir la presó quan van comparèixer el passat 9 de novembre al Suprem.