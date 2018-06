Llarena diu que no té competència sobre els trasllats de presó

El pronunciament arriba després que Grande-Marlaska s'ha mostrat disposat a traslladar els presos però ha afirmat que cal autorització del jutge

Actualitzada 14/06/2018 a les 15:55

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha afirmat que no té la competència sobre els trasllats de presó i recorda que la decisió és d'Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri de l'Interior. El magistrat ho afirma en una interlocutòria on rebutja la llibertat de Forcadell, Romeva i Junqueras i on els empresonats li plantejaven com a mesura menys greu ser traslladats a presons catalanes. El pronunciament del jutge arriba, precisament, el mateix dia que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha mostrat disposat a traslladar els presos però afirmant que la decisió era del jutge, que ho havia d'autoritzar.En canvi, Llarena desmunta aquesta afirmació i recorda –apel·lant a diferents lleis i sentències del TC- que la competència recau en Institucions Penitenciàries. Des de l'abril, Romeva, Junqueras i Cuixart (que va ser el primer) van adreçar un escrit a Institucions Penitenciàries per demanar el trasllat a Catalunya. De moment, encara no han obtingut resposta.