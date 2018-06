Cau una banda que havia clonat gairebé mig milió de títols de transport de Barcelona

El perjudici econòmic de l'estafa, que ha acabat amb la detenció de 14 persones, supera els 4,4 milions d'euros

Actualitzada 14/06/2018 a les 09:57

Registres domiciliaris

Els Mossos d'Esquadra va desmantellar aquest dimarts dos grups acusats de clonar 450.000 títols de transport públic que després venien en mercats ambulants, sortides de metro o davant de centres escolars per un preu molt inferior a l'habitual i ha detingut 14 persones. La investigació es va iniciar a principis del 2017 i entre els arrestats hi ha una menor d'edat i un treballador de TMB que presumptament hauria sostret 223 bobines de títols de transport i que les venia als grups criminals. Segons les estimacions de l'Autoritat del transport Metropolità (ATM), que ha col·laborat en la investigació des de la vessant tècnica en la detecció dels títols clonats, estima que el perjudici econòmic s'eleva fins als 4,4 milions d'euros. La quinzena de detinguts passaran a disposició judicial aquest dijous al matí.Els detinguts estan relacionats amb els delictes de falsificació de document mercantil, grup criminal, estafa, furt, apropiació indeguda, tinença d’armes i, dos d’ells, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.Al gener del 2017, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va denunciar la sostracció de bobines de títols de transport. Les gestions dels investigadors en col·laboració amb la Unitat de Seguretat i Protecció Civil de (USPC) del Metro - Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) van permetre identificar un treballador del Metro, Agent d’Atenció al Client, que sostreia bobines de títols de transport aprofitant les seves funcions de manipulació i substitució d’aquestes a les màquines expenedores. Les bobines sostretes les venia als dos grups criminals i eren el suport original per elaborar els títols de transport falsificats.La investigació ha permès identificar els presumptes autors, estructurats en dos nuclis familiars, dedicats a la producció massiva de títols de transports i a la distribució per a la venda. Els dos grups criminals obtenien les bobines noves senceres de títols de transports que el treballador havia sostret .A partir del suport original, imprimien els títols i en gravaven la banda magnètica de diverses modalitats de targetes, els tallaven i els distribuïen per a la seva venda principalment en mercats ambulants, a sortides de metro i davant d’escoles. Per un import de 5 euros venien la T-10 ( quan l’original en val 10,20 euros la d’1 zona i 43,05 la de 6 zones).El treballador presumptament hauria sostret 223 bobines originals i senceres amb les quals hauria nodrit els dos grups criminals fet que va permetre la producció de i clonatge de gairebé 450.000 títols de transport, principalment T-10.Durant l'operatiu policial, que es va produir aquest dimarts, es van produir l'entrada i escorcoll a set domicilis (1 a Sant Boi i 6 a Barcelona) dels membres que composaven els grups criminals.Entre els objectes intervinguts s’han localitzat 1 arma de foc amb munició i 2 armes detonadores, 2.175 títols de transport originals i en diverses fases de producció i falsificació, 8 eixos de bobines, 3 lectors i gravadors de bandes magnètiques, 8 impressores, 6 guillotines i altres instruments de tall, a més de 4.845 euros en metàl·lic i 23 telèfons mòbils.La investigació va permetre descobrir una plantació de marihuana en un dels domicilis a Sant Boi del Llobregat, que en l’entrada i registre va quedar desmantellada. La plantació consistia en 291 plantes de marihuana i més de 5.550 esqueixos preparats en caixes de cartró.La investigació ha conclòs amb la identificació dels membres, l’estructura i la distribució de funcions d’ambdós grups criminals.