L'entitat celebra la iniciativa de l'Ajuntament de Seva, que ha convertit la data en festa local

Actualitzada 13/06/2018 a les 08:11

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que declari l'1 d'octubre 'festa nacional'. En una entrada al compte oficial de Twitter de l'entitat, els seus responsables han escrit que l'1-O va ser el «punt de no retorn» del «camí cap a la independència», i ha remarcat que el paper dels ajuntaments és «clau per avançar». D'aquesta manera celebra la iniciativa de l'Ajuntament de Seva (Osona), que aquest dilluns ha aprovat per unanimitat al ple municipal declarar l'1 d'octubre festa local. «Esperem que s'estengui arreu», han escrit a la popular xarxa social des de l'ANC.