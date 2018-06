El fiscal anticorrupció i la Guàrdia Civil entren a l'Ajuntament de Girona pel cas Agissa

Agents del cos vestits de paisà es personen a l'Ajuntament de Sarrià de Ter i es preveu que també ho facin al de Salt

El fiscal anticorrupció, José Grinda, acompanyat d'agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà han entrat aquest dimecres a l'Ajuntament de Girona en el marc de la investigació pel cas Agissa. Han arribat poc després de les nou del matí i han anat fins a Secretaria i a Intervenció per demanar expedients relacionats amb l'afer. No és la primera vegada que requereixen informació al consistori. Al setembre passat, en el marc de l'operatiu 'Aquarium', van demanar expedients relacionats amb l'adquisició del fons d'art Santos Torroella i la pròrroga de la concessió del servei d'aigües, que es va fer al 2013. Durant aquest període, Carles Puigdemont era l'alcalde de la ciutat.En el marc d'aquesta investigació, altres agents de paisà de la Guàrdia Civil també s'han personat a l'Ajuntament de Sarrià de Ter i es preveu que també ho facin al de Salt. La fiscalia anticorrupció investiga Agissa i altres empreses per suposats delictes d'apropiació indeguda, administració deslleial, falsedat documental i malversació de diners públics.