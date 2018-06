Arrimadas: «Hi ha una fractura social greu i podem anar a pitjor, fins a un nivell de conflicte que no podem ni imaginar»

La líder de Cs avança que el seu partti demanarà un ple monogràfic «sobre la recuperació de la convivència» i un altre sobre «el retorn a l’agenda social»

Actualitzada 13/06/2018 a les 10:29

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha considerat aquest dimecres que Catalunya viu una situació «molt greu» a nivell social per culpa de l’independentisme. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Arrimadas s’ha distanciat del ministre d’Exteriors, Josep Borrell, i ha admès que ella no hagués definit el que viu Catalunya com un episodi «a les portes d’un enfrontament civil», però ha vaticinat un escenari força negatiu. «No ho diria així, però sí tenim una fractura social greu i podem anar a molt pitjor, a un nivell de conflicte que ni tan sols podem arribar a imaginar», ha avisat. D’altra banda, ha avançat que aquest mateix dimecres, Cs entrarà al registre del Parlament dues peticions de plens monogràfics amb els que vol que el ple es reuneixi de manera extraordinària un dia «per tornar a l’agenda social i prioritzar les polítiques socials» i un altre per tractar «la recuperació de la convivència a Catalunya».