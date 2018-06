JxCat vol impulsar una comissió d'investigació sobre «els danys del 155»

Batet demana que la reunió amb Sánchez es produeix tan aviat com sigui possible: «Veurem si hi ha voluntat real de diàleg o si és màrqueting»

Actualitzada 12/06/2018 a les 20:36

Registres i cas 'Noos'

La coordinació amb els independentistes i la reunió amb Sánchez

El portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha assegurat que el seu grup pretén impulsar al Parlament una comissió d'investigació sobre «els danys causats pel 155». En clau de «reparació», Batet ha defensat que el delgat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, és una de les persones que hi hauria de comparèixer. Creu que s'han de «donar explicacions de les decisions que s'han pres» des que es va aplicar aquest article a l'octubre i fins a la formació de govern a principis de juny. Batet ho ha defensat així després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc de la ronda de contacte amb els grups parlamentaris i en posar la mirada a una reforma del reglament i a la «restitució». D'altra banda, JxCat considera que la reunió de Torra amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha de produir tan aviat com sigui possible i n'espera «fets i no paraules». «Veurem si hi ha voluntat real de diàleg i valentia per afrontar les solucions necessàries; veurem si l'operació diàleg és màrqueting», ha resolt flanquejat pels diputats Eduard Pujol i Gemma Geis.JxCat, que té per primera prioritat «fer república», ha defensat que el seu compromís és «prendre totes les mesures necessàries des d'un punt de vista parlamentari per tal de desplegar les lleis per tirar endavant la restitució el Govern». Per això demanaran reunions amb els grups parlamentaris per impulsar una reforma del reglament per abordar aspectes com «el vot telemàtic, investidures no presencials».En ser preguntat si la restitució del Govern passa per ressituar exconsellers al càrrec un cop recuperat el també el DOGC, Batet ha apuntat que hi ha d'haver «la voluntat per les dues parts», ser nomenat i «acceptar el nomenament». «El posicionament dels consellers va quedar clar, parlem en un concepte ampli de pla del president Puigdemont; respectarem totalment les decisions que prengui el Govern i els consellers», ha resolt. En aquest sentit, Batet ha defensat també la «reparació» passa per recuperar lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.La formació de Puigdemont també considera que la reunió entre Torra i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha de produir tan aviat com sigui possible. Però demanen que hi hagi «fets, no paraules». I «el reconeixement del diagnòstic seria un excel·lent punt de partida». Per Batet, això passa per acceptar els resultats del 21-D, i una «gran majoria» en contra de la «repressió» i a favor d'una eventual república. «Si compartim el diagnòstic, serà un molt bon punt de partida, honest i sincer», ha insistit.Ara bé, s'esperen a veure com evoluciona per veure {si hi ha voluntat real de diàleg». N'esperen també «valentia per afrontar les solucions necessàries» per veure si «l'operació diàleg» és o no és «màrqueting».Un altre dels objectius que es marca JxCat és «aturar la repressió». I en aquest sentit s'ha tornat a referir a Sánchez: «Ens hem trobat amb un canvi de Govern per mantenir les mateixes polítiques repressives de l'Estat, la repressió continua».«És un fet i una realitat; [...] tenen eines per aturar-la», ha afirmat Batet respecte els registres d'aquest dimarts a la seu del departament d'Economia i el CTTI. I «avui mateix hem tingut una evidència molt clara de la crisi d'Estat», ha afegit en referència a la decisió del Suprem sobre el cas 'Noos'. «Hi ha un senyor que té una sentència de presó que és en llibertat i tenim presos polítics que no tenen sentència que són en presó preventiva de forma injusta», ha resolt.En acabar les reunions amb els grups d’ERC i JxCat, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha volgut valorar molt positivament les trobades i les ha qualificat de «prou útils». En aquest sentit, ha explicat que, més enllà de comentar les qüestions més immediates, ha servit per «treballar en els mecanismes de coordinació per fer efectiu un Govern de coalició amb voluntat que tot funcioni de la millor manera possible».D’altra banda, preguntada per la immediatesa que ERC i JxCat han exigit de cara a la celebració de la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez, Artadi ha assegurat que el Govern també vol que se celebri «el més aviat possible» però s’ha mostrat comprensiva amb la situació de la nova ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i el govern de Sánchez. «Demà tornarem a parlar amb Batet i ja direm quin calendari tenim més endavant. Nosaltres no necessitem preparar tant, tenim molt clara la proposta. Però entenc que la seva arribada al govern ha estat més inesperada. Ens interessa molt més una reunió productiva que el fet que sigui demà a la tarda», ha sentenciat.