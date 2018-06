Els catalans estimen Vallbona

El monestir de Vallbona de les Monges ha estat escollit Monument favorit dels catalans 2018

Actualitzada 10/06/2018 a les 20:22

Aquest dissabte es va celebrar al monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges la festa d’entrega del títol de Monument favorit dels catalans 2018, un reconeixement atorgat per la revista Descobrir i que és fruit de la votació popular. El monestir cistercenc es va imposar al conjunt monumental de Sant Pere de Rodes (el Port de la Selva) en la gran final, que es va disputar entre el 3 i el 10 de maig.El concurs, que també compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i el programa Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio, demanava als lectors i oients que votessin el que, per a ells, era el monument més destacat del país. L’edició d’enguany va començar el 5 d’abril amb una crida popular. Els dos monuments més proposats en aquesta primera fase, els monestirs de Santa Maria de Vallbona i Sant Pere de Rodes, van passar directament a formar part de la llista de dotze monuments finalistes. Els altres deu monuments –els monestirs de Sant Cugat i Ripoll, els castells de Mur i Montsoriu, el Poble Vell de Corbera d’Ebre, el Vapor Aymerich de Terrassa, les Drassanes Reials de Barcelona, el poblat ibèric d’Ullastret, la cartoixa d’Escaladei i les muralles de Montblanc– van ser seleccionats per una comissió d’experts vinculats a les universitats, la gestió patrimonial i la revista Descobrir. Finalment, han estat més de 200.000 les persones les que han votat en l’elecció.El guanyador de la primera edició del concurs, l’any 2016, va ser el turó de la Seu Vella de Lleida, mentre que l’any passat els catalans van escollir el Castell de Cardona.«La riquesa patrimonial del país és inesgotable. Hem fet tres edicions del concurs i amb tres monuments guanyadors que constaten el gran valor històric i arquitectònic dels nostres monuments, si bé segurament cap dels tres no serien en l’imaginari de principals icones patrimonials catalanes. De fet, el concurs és, per damunt de tot, un homenatge a la riquesa monumental del país: som un país monumental», apuntava aquesta setmana Joan Morales, director de Descobrir.La festa que es va fer el dissabte a Vallbona de les Monges va consistir en un seguit de visites guiades al monestir i al nou espai museogràfic de la farmàcia, així com a l’Espai Museístic del Cinema, que acull la col·lecció d’objectes de cinema de Josep M. Queraltó. A més, durant tot el matí hi va haver tastos de vins del celler L’Olivera, d’aigües d’Aigua de Rocallaura, d’olis de la Cooperativa del Camp i de cerveses artesanes de la Fundació Casa Dalmases. A les 11.30h el jove vallboní Miquel Marquès, campaner que ha participat en diferents festivals i trobades, va fer un repic de campanes, i passat el migdia Anna Maria Camprubí, abadessa del monestir, i Ramon Bergadà, alcalde de Vallbona de les Monges, van rebre la placa que distingeix Santa Maria de Vallbona com el Monument favorit dels catalans 2018.