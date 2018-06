Bargalló: «No hi ha hagut cap comportament inadequat del nostre professorat»

El conseller d'Ensenyament defensa que la «tensió» se soluciona «a l'aula» i «no al jutjat»

Actualitzada 11/06/2018 a les 11:25

Revertir «retallades ideològiques»

54 famílies a Barcelona sense plaça pública

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dilluns que no hi ha hagut «cap comportament inadequat del professorat» en relació amb els casos de suposat adoctrinament a les aules que s'han denunciat en els últims mesos. Bargalló ha sortit en defensa del professorat, tot dient que alguns li han expressat la seva «por per fer la feina normal». «N'hi ha que, sense estar acusats, se senten amenaçats i perseguits», ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. El conseller ha afegit que «si s'impedeix que els metres i professors puguin parlar del que passa a classe, estem fent alumnes incompetents». Bargalló ha admès que això pot provar «moments de tensió», però ha defensat que s'han de solucionar «a l'aula, el claustre de professorat i al centre, no al jutjat, on l'únic que es fa és reprimir».»Farem tot el possible perquè no hi hagi una ingerència judicial en la vida educativa», ha assegurat Bargalló, que ha animat a alumnes o famílies que no estiguin d'acord amb alguna cosa que hi hagi passat a un centre escolar a acudir al Departament d'Ensenyament, que «proposarà solucions» com a «única autoritat educativa a Catalunya». «El que passa a l'aula no pot sortir del centre», ha assegurat.Bargalló ha recordat que a Catalunya es fa un ensenyament competencial, on «els contingut només es poden treballar en relació al context». Per això, ha defensat que els professors «puguin parlar del que passa a classe», fent-ho «donant veu a tots els alumnes perquè es puguin expressar lliurement».En un altre ordre de coses, el conseller ha assegurat que treballarà per «revertir les retallades econòmiques i ideològiques» dels últims anys, ja que «hi va haver una priorització d'on retallar i on no». Per exemple, ha lamentat que «s'aturessin els institut-escola». Bargalló tambéUn dels objectius que s'ha marcat el conseller d'Ensenyament és baixar ràtios. «Sabem que baixar ràtios per si sol no millora l'ensenyament, però també sabem que no podem millorar l'ensenyament si no baixem les ràtios».També ha explicat que en els pròxims anys se seguiran convocant oposicions amb l'objectiu de rebaixar les xifres d'interinatge per situar-les entre el 5 i el 8%. En aquest sentit, ha apostat per modificar el sistema d'oposicions per adequar-les a l'ensenyament competencial que s'imparteix a les aules.Bargalló ha retret al govern espanyol que hagi renovat els concerts a les escoles que segreguen per sexes. «No només és il·legal, sinó que no té cap motiu de ser pedagògic». Per això, ha avançat que en el futur no es renovaran.D'altra banda, Bargalló ha xifrat en 54 les famílies de Barcelona que en aquest moment no tenen plaça pública per al curs que ve tot i que l'han demanat. El seu objectiu, segons ha dit, és aconseguir que totes n'acabin tenint, tot i que ha admès que no totes l'aconseguiran al seu barri.