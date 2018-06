Buch fa una crida a «capgirar la sinistralitat» a les carreteres després d'un nou accident mortal a l'N-340

El conseller d'Interior reclama al Ministeri de Foment que «compleixi els seus compromisos»

Actualitzada 10/06/2018 a les 17:19

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet una crida aquest migdia a «capgirar la sinistralitat» a les carreteres, davant la gravetat de les últimes xifres, però ha recordat que en aquesta missió «no només» hi ha d'intervenir Interior sinó que és feina de «molts agents». En aquest sentit, s'ha referit al sinistre que aquesta matinada ha costat la vida a dues persones a l'N-340 al seu pas per l'Ampolla (Baix Ebre). «Li reclamarem al Ministeri de Foment que compleixi els seus compromisos», ha assegurat Buch en referència a aquesta via. El conseller ha fet aquestes declaracions a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), en el seu primer acte com a màxim responsable del Departament.Buch ha triat Sant Vicenç dels Horts per iniciar la seva activitat pública com a conseller d'Inerior per la delicada situació de l'exalcalde de la població, Oriol Junqueras. «Em vull solidaritzar amb els presos polítics i exiliats», ha afirmat. L'acte ha servit per presentar un nou camió que l'Ajuntament ha adquirit per incorporar al parc de Bombers.