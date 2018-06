Torra celebra les «propostes concretes» de Batet però recorda que cal partir del mandat popular de l'1 d'Octubre

El president insisteix que la reunió amb Sánchez no serà per «fer-se la foto» i que parlaran de drets i d'autodeterminació

Actualitzada 09/06/2018 a les 16:48

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat les «propostes concretes» de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en relació al canvi «urgent» de la Constitució Espanyola. Torra, però, ha deixat clar que cal partir del «mandat popular» de l'1-O, i de la declaració política del 27 d'octubre. «Igual que la del Cercle d'Economia donem la benvinguda a totes les propostes, perquè sobre això hem de debatre», ha reblat Torra. El president ha explicat que encara no hi ha data fixada per la reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però ha remarcat que no serà per «fer-se la foto», i que es debatran «continguts que importen al país». «Els dos equips estan preparant intensament la reunió i volem parlar de drets civils, polítics i del dret a l'autodeterminació», ha assenyalat. Quim Torra també ha aprofitat per agrair «el servei i la dedicació» de Josep Lluís Trapero al cos de Mossos d'Esquadra i diu que «entén» la seva decisió de renunciar a ser altre cop Major.