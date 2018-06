Josep Lluís Trapero ha declinat l’oferta davant la situació processal en la qual es troba

Actualitzada 09/06/2018 a les 10:57

El President de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d’Interior, Miquel Buch, es van reunir ahir per la tarda amb el Major del Cos de Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. En aquesta reunió el President va oferir a Trapero tornar a exercir les funcions del Cap dels Mossos d’Esquadra.El Major Trapero ha agraït aquest oferiment però considera que no seria convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni tampoc per a la seva persona assumir aquesta responsabilitat davant la seva situació processal. Tanmateix, el Major Trapero continuarà desenvolupant aquelles funcions que els responsables del Departament d’Interior i el Comissari en cap del CME li encomanin.