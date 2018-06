Torra i Sánchez parlen per telèfon i s'emplacen a reunir-se aviat

El president del govern espanyol ha trucat el president català en el marc de la ronda de contactes que tindrà amb tots els presidents autonòmics

Actualitzada 08/06/2018 a les 18:52

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha trucat aquest divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, i els dos mandataris s'han emplaçat a reunir-se «ben aviat», segons han explicat fonts de la presidència a l'ACN. Així doncs, les dues oficines tenen previst buscar una data per la trobada. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha anunciat que Sánchez es reunirà amb tots els presidents autonòmics i ha evitat dir si Torra serà el primer al·legant que és una qüestió que decidirà el president espanyol.Així mateix, Celáa sí que ha sigut taxativa en situar l'autodeterminació «absolutament fora» del diàleg. Des del Govern fa dies que s'insisteix en un urgir Sánchez a una reunió per tal que expliqui qui és el seu projecte per a Catalunya.