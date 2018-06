Sánchez aixeca el control financer de la Generalitat

La portaveu de l'executiu assegura que s'ha aixecat la «supervisió financera» com a «gest de normalització» però es mantenen les mesures de control del 2015

L'autodeterminació fora del diàleg

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha explicat que en el Consell de Ministres han acordat donar instruccions als bancs per tal que la Generalitat pugui tornar a fer pagaments sense la supervisió d'Hisenda. Des de l'estiu, el Govern havia de passar pel control de l'Estat, que era qui autoritzava qualsevol pagaments. Ara, aquest canvi és conseqüència de la retirada del 155 i, segons l'executiu, és un «gest de normalització» cap a la Generalitat. La portaveu considera que la mesura suposa «aixecar la supervisió financera», tot i que el Govern haurà de seguir enviant els informes mensuals de control vinculats al FLA i vigents des del 2015. En la primera roda de premsa com a portaveu, Celáa ha dit que l'objectiu del nou govern serà el de «normalitzar institucionalment el país» i obrir diàleg amb tots els territoris i tots els partits.Isabel Celáa ha assegurat taxativament que quedarà «absolutament fora de discussió» el debat sobre el dret d'autodeterminació quan orbin negociacions amb la Generalitat. Celáa afirma quea hi haurà trobada entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, però no ha avançat si serà el primer president autonòmic que rebrà. «Dependrà de l'agenda del president Sánchez», ha manifestat. Tot i això, ha dit que el principal problema que afronten és «el de la integritat territorial» i ha dit que treballaran per «la normalització institucional de l'Estat». D'altra banda, Celáa ha descartat ara abordar l'acostament dels presos catalans i ha dit que això és una qüestió que depèn del jutge instructor, Pablo Llarena, perquè estan en una situació de presó preventiva. «La seva situació depèn del jutge instructor, això és el que passa ara i hem de respectar els temps», ha manifestat.