Institucions Penitenciàries investigarà la gravació de les imatges de Junqueras, Romeva i Forn a Estremera

L'advocat Andreu Van den Eynde envia un fax al director de la presó perquè s'aclareixin els fets

Actualitzada 07/06/2018 a les 14:12

Institucions Penitenciàries ha obert una investigació per esclarir la gravació de les imatges del vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i dels consellers destituïts Raül Romeva i Joaquim Forn a l'interior de la presó d'Estremera, difoses pel diari Ara. Segons han explicat fonts d'Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri de l'Interior, la decisió es pren a instàncies pròpies i per esclarir els fets. L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, va enviar un fax aquest dimecres al director del centre penitenciari demanant que s'iniciés una investigació amb l'objectiu de «protegir» els seus clients i «no torni a passar». En declaracions a RAC1, l'advocat creu que algú ha fet «negoci» amb les imatges.L'advocat de Junqueras i Romeva ha explicat que va conèixer que existien unes imatges dues hores abans de la seva publicació i que, abans de fer-se públiques, va enviar un fax al director d'Estremera demanant que s'obrís una investigació. «El que m'interessa és protegir els meus clients, necessito que no torni a passar», ha assegurat.Van den Eynde creu que «la causa última» de les imatges és que algú ha fet un «negoci». «Si hagués d'apostar diria que ha estat un emprenedor, no crec que sigui una cosa induïda, crec que algú ha vist una oportunitat de negoci», ha afegit.A més, l'advocat ha afegit que entre els familiars hi ha "una part de resignació", ja que "viuen la vulneració de la intimitat com si fos pròpia".