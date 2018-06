Artadi anuncia que es personaran personalment en el mateix procediment que el president va iniciar per la negativa a publicar els nomenaments

Actualitzada 07/06/2018 a les 15:01

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha anunciat que el president de la Generalitat, Quim Torra, no estarà sol en la seva croada legal contra el govern espanyol per la no publicació del seu primer decret de nomenament de consellers. Així, tots els que figuraven en aquell primer Govern es querellaran també contra l’aleshores president, Mariano Rajoy, i la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, personant-se en el procediment legal. Igual que va passar amb Torra, ells també ho faran a títol personal. El tràmit es concretarà «en els propers dies».