El govern de Sánchez vol restablir relació amb el govern de Torra abans de l'estiu

Abordarà al Consell de Ministres els passos a seguir per fer possible la reunió en breu amb el president de la Generalitat

Actualitzada 07/06/2018 a les 14:14

La restitució i normalització de les relacions entre el govern espanyol i la Generalitat és una de les prioritats del nou executiu de Pedro Sánchez, que aquest divendres abordarà al Consell de Ministres els passos que cal fer per a fer possible un acostament que permeti rebaixar la tensió dels últims mesos. Així ho apunten fonts de l’executiu socialista, que assenyalen que l’objectiu és que el nou marc de relacions sigui una realitat ja abans de l’estiu, amb una possible reunió entre el president de la Generalitat, Joaquim Torra, i el mateix Pedro Sánchez.La qüestió catalana ha quedat en mans de la ministra de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, però fonts del seu propi entorn apunten que aquesta és una qüestió que «transcendeix» el Ministeri i implica el president i el conjunt de l’executiu. Tot plegat s’abordarà en aquesta primera reunió del Consell de Ministres que tindrà lloc divendres a La Moncloa, on s’analitzarà si es fa el pas i és el mateix Pedro Sánchez –o Meritxell Batet- qui truca el president de la Generalitat o bé si cal esperar que sigui ell qui estableixi el contacte i demani la reunió.