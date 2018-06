Cuevilles exigeix una investigació per les imatges publicades dels exconsellers a la presó i les titlla d'«intolerables»

Van den Eynde lamenta que els han tret «els pocs drets que conserven»

Justícia demanarà explicacions al Ministeri de l'Interior

L'advocat Jaume Alonso Cuevillas ha criticat la publicació de les imatges dels consellers empresonats a Estremera Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva i ha afirmat que són «intolerables» i una «intromissió al dret a l'honor». Per això, l'advocat ha assenyalat que «s'ha d'obrir una investigació i sancionar algú» pel vídeo que aquest dimecres al vespre va difondre l'Ara. En una entrevista al canal 324 ahir a la nit, Jaume Alonso Cuevillas també va recordar que a la presó no es poden entrar mòbils, i que els mateixos advocats quan s'hi desplacen per atendre els seus clients l'han de deixar a fora. Per tant, sosté, el vídeo l'ha gravat «algú de dins».L'advocat també es va preguntar «per què» surten aquestes imatges «ara» i «amb quina intencionalitat». Tot i així, va apuntar que les imatges serveixen per posar de manifest «les duríssimes condicions que suposa la vida a la presó», on, ha afegit, els interns passen 16 hores dins de la cel·la, que són «espais molt reduïts i en unes condicions veritablement molt dures».Perla seva banda, l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha lamentat una piulada al Twitter que «ara els presons els prenen els pocs drets que conserven la intimitat i la pròpia imatge». «L'acarnissament és intolerable. Però la dignitat mai no els podran treure», en una piulada al Twitter.El vídeo, d'un minut i quaranta-set segons de durada publicat al web del diari Ara aquest dimecres al vespre, mostra imatges dels consellers cessats pel 155 i empresonats a Estremera Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva dins del centre penitenciari. Els tres polítics independentistes apareixen en activitats que desenvolupen diàriament a la presó. Així, Junqueras imparteix classes d'història i filosofia a un grup de reclusos entre els quals hi ha Romeva. Forn apareix escrivint el que segons s'indica al vídeo serien les seves memòries, i també se'ls veu en actituds més quotidianes com ara netejar les cel·les o els espais comunitaris.La consellera de Justícia, Ester Capella, ha explicat que demanarà explicacions al Ministeri de l'Interior per la publicació d'aquest vídeo. En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dijous al matí, Capella ha denunciat que amb aquesta filmació «s'està vulnerant el dret a la intimitat i el dret a la pròpia imatge» dels consellers cessats pel 155. «No em consta que hagin demanat permís a les famílies de Junqueras, Romeva i Forn per difondre aquestes imatges», ha subratllat la consellera tot indicant que «s'han de prendre les mesures necessàries perquè això no torni a passar». Capella ha explicat que té interès en «reunir-se i desencallar qüestions judicials amb la nova ministra de Justícia, Dolores Delgado». «Cal refer la situació d'aquests set mesos i desencallar coses bàsiques i essencials», ha detallat la consellera tot destacant que el seu departament no s'ha «aixecat de la taula» mai. A més, també ha expressat la seva voluntat de «parlar amb institucions penitenciàries, que depèn del ministre Grande Marlaska».Ester Capella ha explicat que està a «l'expectativa» amb el nou govern de Sánchez. «Estem esperant que Pedro Sánchez practiqui el diàleg», ha assegurat.