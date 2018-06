Arrimadas rebutja reunir-se amb Torra al Palau de la Generalitat mentre hi hagi el llaç groc a la façana

La cap de l'oposició no es considerarà convidada mentre hi hagi «símbols independentistes» a l'edifici, i demana al president del Govern que respecti «tots els catalans»

Actualitzada 07/06/2018 a les 13:53

La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha rebutjat reunir-se amb el president del Govern, Quim Torra, mentre hi hagi el llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat. Així ho ha expressat la líder de Cs en una roda de premsa al Parlament, aquest dijous al matí. Arrimadas ha argumentat que no es considerarà convidada a cap reunió mentre hi hagi «símbols independentistes» a Palau.La líder de Cs ho ha reiterat fins i tot després que el departament de Presidència del Govern ja hagi oficialitzat que Torra l'ha convocat per demà a les 10:00 hores. A més, Arrimadas ha demanat a Torra que si realment vol dialogar ha de demostrar que respecta «tots els catalans», que respecta la «neutralitat institucional» i que deixi d'amenaçar amb «plans il·legals», en referència a la construcció de la República.