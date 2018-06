Albiol: «Madrid està a una hora en avió o 5 en cotxe. No estem parlant d'una presó al Vietnam»

El president del PPC creu que s'ha d'obrir una investigació per aclarir com s'han enregistrat les imatges dels polítics empresonats

Actualitzada 07/06/2018 a les 10:55

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que la decisió de traslladar els líders polítics catalans empresonats a centres penitenciaris catalans «depèn del jutge» i ha negat que el possible trasllat pugui respondre a raons humanitàries. «No ens enganyem, Madrid està a una hora en avió o a 5 hores en cotxe. És més pràctic però no és un tema de raons humanitàries perquè no estem parlant d'una presó al Vietnam o en un país del tercer món», ha afirmat. En una entrevista a Els Matins de TV3, Albiol ha reconegut sentir-se «xocat» davant la publicació de les imatges d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva empresonats a Estremera i s'ha mostrat confiat en que s'obri una investigació per conèixer l'autor de la filmació. «M'han xocat perquè no ho associes amb la imatge que tens d'aquestes persones», ha admès.Així, Albiol ha expressat que si el jutge ha pres la decisió d'empresonar els líders polítics en els actuals centres penitenciaris és «per algun motiu» i que si finalment considera que els ha d'acostar «serà una decisió estrictament judicial que no té res a veure amb la voluntat política».