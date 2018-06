Un vídeo mostra imatges de Junqueras, Forn i Romeva dins d'Estremera

Els tres polítics empresonats apareixen en activitats quotidianes com impartir classes, escriure o netejar les cel·les

Un vídeo d'un minut i quaranta-set segons de durada publicat al web del diari Ara aquest dimecres al vespre mostra imatges dels consellers cessats pel 155 i empresonats a Estremera Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva dins del centre penitenciari. Els tres polítics independentistes, empresonats de manera preventiva per ordre del Tribunal Suprem, apareixen en activitats que desenvolupen diàriament a la presó. Així, Junqueras imparteix classes d'història i filosofia a un grup de reclusos entre els quals hi ha Romeva. Forn apareix escrivint el que segons s'indica al vídeo serien les seves memòries, i també se'ls veu en actituds més quotidianes com ara netejar les cel·les o els espais comunitaris.En uns breus fotogrames, el vídeo, que sembla gravat de manera amateur, probablement amb un telèfon mòbil o un aparell de dimensions reduïdes similar, mostra el conseller cessat Joaquim Forn passejant pel pati de la presó dins les vuit hores en què els reclusos poden abandonar les seves cel·les. En un altre moment es veu Forn i Junqueras jugant al tennis.El diari Ara ha publicat les imatges al costat d'un text en què s'explica que els dos polítics compartien fins fa un temps cel·la, i que ara, en canvi, estan cadascun en cel·les individuals però annexes.