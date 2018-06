No s'han complert els terminis per tramitar el recurs de Cuixart i caldrà fixar una nova data

Actualitzada 06/06/2018 a les 11:34

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem ha suspès la vista d'aquest dimecres que havia de revisar els processament de Llarena. El motiu és que no s'han respectat els terminis per tramitar el recurs de Jordi Cuixart. El Suprem no havia donat opció a presentar al·legacions ni tampoc havia permès a la resta de defenses posicionar-se. A més, també s'havia tramitat el recurs de VOX contra la decisió de Llarena de no processar ni Artur Mas ni Neus Lloveras i la llei no ho permet. Per això, els magistrats han suspès la vista i no han fixat encara nova data per a la celebració. Aquesta vista és important perquè, en cas que acordin confirmar la interlocutòria de processament, la llei preveu la suspensió de funcions abans d'anar a judici d'aquells processats per rebel·lió i amb una presó preventiva decretada. Això suposaria, doncs, deixar fora del Parlament els diputats empresonats, que perdrien l'escó.