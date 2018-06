El jutge Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior del govern de Pedro Sánchez

Des del 2013 el magistrat és vocal del Consell General del Poder Judicial, a proposta del Partit Popular

El president de la sala del Penal de l'Audiència Nacional, el jutge Fernando Grande-Marlaska, serà el nou ministre de l'Interior del govern de Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts pròximes al president espanyol. A l'Audiència Nacional ha destacat per la instrucció de causes contra la banda terrorista ETA i per la intervenció policial de l'organització Fòrum Filatèlic. Una altra causa que va instruir va ser la de l'accident del Yak-42 a Turquia, que va costar la vida a 62 militars espanyols el 2003 quan tornaven de l'Afganistan. Quatre mesos després de començar a instruir la causa la va arxivar, en un moviment que eximia de responsabilitats el Ministeri de Defensa capitanejat aleshores per Federico Trillo, però un any més tard es revocaria l'arxiu al·legant que el jutge no havia practicat cap diligència i que hi havia hagut indefensió de les víctimes.Des del 2013 Grande Marlaska és vocal del Consell General del Poder Judicial, a proposta del Partit Popular, pel Senat.