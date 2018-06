El jutge envia a judici Toni Albà per un delicte d'injúries per uns tuits contra la judicatura i els cossos de seguretat

El magistrat considera un agreujant que l’actor hagi difós les seves opinions burlesques a través de Twitter

Actualitzada 06/06/2018 a les 16:55

El Jutjat d’Instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú ha decidit aquest dimecres enviar a judici la investigació contra l’actor Toni Albà per un delicte d’injúries per haver publicat una desena de tuits fent broma sobre temes relacionats amb la judicatura i les forces i cossos de seguretat. Segons ha avançat Tv3 i ha pogut confirmar l’ACN, el magistrat considera un agreujant el fet que l’actor hagi difós les seves opinions burlesques a través d’una xarxa social on té milers de seguidors, alhora que assegura que el contingut de les publicacions supera els límits de la llibertat d’expressió. Durant les properes setmanes s’espera que la Fiscalia presenti la seva petició de pena, mentre la defensa ha remarcat que insistirà en demanar l’absolució. Just fa una setmana, Albà va declarar als jutjats per segona vegada sobre aquesta causa i va remarcar que els seus tuits tenien la «voluntat de fer riure», alhora que va demanar perdó «a qui s’hagués pogut sentir ofès».La investigació contra Albà la va desencadenar una denúncia de la Fiscalia a petició de la Brigada Provincial d’Informació de la policia espanyola, que va advertir que l’actor podria estar cometent un delicte d’injúries a través de diversos tuits del seu perfil personal. Una primera denúncia va fer que Toni Albà fos citat a declarar a finals de gener per publicacions on feia broma amb temes com les forces de seguretat o amb el cognom de la magistrada Carmen Lamela. Entre els tuits recollits a la denúncia, n’hi havia un on escrivia: «Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela...lame la mierda y te quedaràs a gusto».En aquella primera declaració, Albà va insistir que les seves publicacions formaven part de la sàtira i el sarcasme amb què està habituat a treballar degut al seu ofici com a «bufó», i remarcava que el contingut dels tuits quedava emparat per la llibertat d’expressió. Amb tot, també demanava disculpes a «qualsevol persona que s’hagués molestat».Posteriorment, la policia espanyola va presentar una segona denúncia per set tuits més, fet que va provocar que el jutge ampliés la investigació i cités de nou l’actor a declarar, tot just dijous passat. Tot i que Albà no va voler detallar el contingut de les noves publicacions, que va explicar que un d’ells era un microrelat protagonitzat amb una persona que no sap pronunciar la lletra ‘S’: «El meu veí zipi zopes m’ha dit: m’eztalviaré de fer cap comentari a propòzit d’aqueztez cozez, però fer mofa i escarni d’un fet així zeria maza». Segons l’actor, el magistrat va relacionar aquest tuit amb la mort del fiscal José Manuel Maza.«No hi ha cap voluntat d’ofendre, perquè jo faig de bufó a la meva vida professional i a les xarxes, on em dedico a fer jocs de paraules, versets, sarcasme, sàtira i rima política», va remarcar Albà a la sortida dels jutjats la setmana passada, assegurant que els tuits que han provocat l’ampliació de la investigació «són animalades» que publica «sense fre». Al mateix temps, va explicar que el procés judicial no el cohibiria a l’hora de seguir publicant a Twitter. «No podem cedir a les pressions dels estaments públics», va sentenciar, defensant que «les paraules, els escrits i l’art no maten ningú».