Demanaven instar l'Estat a publicar el seu nomenament com a consellers però els magistrats no accepten la petició

Actualitzada 06/06/2018 a les 13:53

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit els recursos d'empara presentats el passat 25 de maig per la defensa de Josep Rull i Jordi Turull. La seva defensa demanava al tribunal que els deixés en llibertat i també que instés el govern espanyol a publicar al DOGC el seu nomenament com a consellers del Govern. El TC tramitarà el recurs –sense entrar en el fons de la qüestió- però rebutja la mesura cautelaríssima sobre la publicació del seu nomenament perquè «no és possible». Mentre aquest recurs estigui pendent al TC, els lletrats dels dos consellers destituïts no poden recórrer a la justícia europea ja que cal esgotar tots els estaments judicials a l'Estat abans d'elevar el cas a Estrasburg. Els magistrats admeten a tràmit el recurs perquè consideren que concorre el criteri «d'especial transcendència constitucional» perquè es planteja un problema del qual no hi ha jurisprudència al tribunal. La defensa al·legava que s'havien vulnerat els seus drets fonamentals com el d'accedir a un càrrec públic i demanava com a mesura cautelaríssima que el TC instés l'Estat a publicar el seu nomenament.Fins ara, el tribunal també ha admès a tràmit altres recursos d'empara presentats per les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El TC no té cap termini establert per resoldre sobre el fons de la qüestió.