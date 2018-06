Capturen el linx ibèric detectat a l'àrea metropolitana de Barcelona i que venia de Portugal

L'animal, criat en captivitat a Huelva, va ser alliberat el 2015 al Vale do Guadiana portuguès

Actualitzada 06/06/2018 a les 17:11

Els Agents Rurals han capturat aquest dimecres al Baix Llobregat el linx ibèric detectat fa uns dies a l'àrea metropolitana de Barcelona i que va ser alliberat el 2015 a Portugal. Es tracta d'un exemplar mascle que va néixer el 2014 al centre de cria en captivitat del Acebuche, a Huelva, i el primer que es veu des de principis del segle XX a Catalunya. Per a la seva captura, s'ha comptat amb el suport d’un equip tècnic i veterinari del projecte IberLince, en el qual participen Portugal i Espanya i que pretén recuperar la distribució històrica de l'espècie mitjançant la reintroducció, i tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat. Quan va ser detectat, l'animal es trobava en un emplaçament inadequat per garantir la seva seguretat, a prop d'infraestructures viàries i nuclis urbans.L'animal ja havia estat capturat el 5 de maig del 2016 a la finca Gibraleon (Huelva), després d’observar mancances en la seva adaptació al medi. Així, va ser traslladat al Centre de Recuperació d’Espècies Amenaçades (CREA) de Huelva perquè presentava signes de debilitat. Un cop recuperat, es va tornar a alliberar a Portugal, al Vale do Guadiana, i pocs dies després la senyal de GPS que emetia el seu collar es va perdre.