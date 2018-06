Batet votarà per Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull a les comissions del Parlament

La Mesa tramita la seva delegació de vot

Actualitzada 05/06/2018 a les 13:52

JxCat ha col·locat Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull en comissions parlamentàries, tal com ha pogut saber l'ACN. El 130è president de la Generalitat s'encarregarà de la comissió d'Exteriors, i el president del grup parlamentari assumirà la Comissió d'Afers Institucionals (CAI). Turull participarà a la comissió de Reglament, i Rull a la de Territori. A més, la Mesa del Parlament ha aprovat la tramitació de les delegacions de vot dels quatre diputats de JxCat per a les comissions, en la reunió d'aquest dimarts al matí. D'altra banda, el nou portaveu de JxCat, Albert Batet, assumirà les delegacions de vot dels mateixos quatre parlamentaris en les votacions als plens. Fins ara Elsa Artadi feia aquesta tasca, com a portaveu del grup, càrrec que ha deixat en assumir la conselleria de Presidència.Així, Puigdemont participarà a la comissió d'Exteriors, al costat dels diputats de JxCat Josep Costa -també vicepresident primer de la Mesa del Parlament-, Francesc de Dalmases i Anna Tarrés. Aquesta comissió la presideix la també diputada de JxCat Aurora Madaula. David Rodríguez (ERC) n'és el vicepresident, i Esther Niubó (PSC-Units) a secretària. Cs en té sis membres, JxCat i ERC cinc cadascun, PSC-Units dos, CatECP un, i dins el grup mixt hi ha un membre del PPC i un altre de la CUP. La comissió d'acció exterior treballa l'actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. S'espera que Puigdemont hi pugui participar gràcies a la delegació de vot, també a aquesta comissió, almenys mentre dura la causa judicial que té oberta a Alemanya.Pel que fa a la CAI, Sànchez compartirà comissió amb Costa, Albert Batet i Marc Solsona. La presidència recau en Jean Castel (Cs), i la vicepresidència en Tarrés (JxCat). Gemma Espigares (ERC) n'és la secretària. En total, Cs hi té 6 membres, per cinc de JxCat i d'ERC, dos per al PSC-Units, un per a CatECP, i dins el grup mixt també un per a PPC i un altre per a la CUP.D'altra banda, Rull compartirà comissió de Territori amb els companys del grup Narcís Clara, Gemma Geis, Toni Morral i Eduard Pujol. La presidència de la comissió és d'Assumpta Escarp (PSC-Units), i Sergio Sanz (Cs) n'és el vicepresident. Bernat Solé (ERC) en té la secretaria. En total, Cs hi té sis membres, per cinc de JxCat i cinc més d'ERC. El PSC-Units en té dos, per un de CatECP, i un per a PPC i la CUP, dins el grup mixt. Pel que fa a la comissió de Territori -on hi haurà Turull tal com han confirmat fonts de JxCat-, encara no en consta la composició final.Cal apuntar que diversos grups parlamentaris consultats han apuntat que dubten que a les comissions es pugui delegar el vot, així com ja es va a les sessions plenàries. De fet, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha dit en roda de premsa que n'estudiaran la viabilitat. Tot i això, fonts parlamentàries consultades per l'ACN han confirmat que sí que es pot delegar el vot també en comissions després d'ampliar-ne la funció en la darrera reforma del Reglament de la cambra.