El conseller destaca «l'absoluta disposició» de l'equip directiu actual «per fer un traspàs exemplar»

Actualitzada 05/06/2018 a les 14:32

El conseller d'Ensenyament, el torrenc Josep Bargalló, ha visitat les diferents unitats del Departament d'Ensenyament aquest dimarts per saludar els treballadors i reconèixer la tasca que han dut a terme els darrers mesos, marcats per l'aplicació de l'article 155. Bargalló ha manifestat que han estat «mesos d'incertesa» i que s'ha passat per una situació «difícil i complicada» i per aquest motiu ha volgut agrair la feina feta pels servidors públics i la que faran a partir d'ara. Bargalló ha afegit que el Departament ha continuat «com sempre o com quasi sempre» precisament gràcies a la feina de tots els treballadors. Ha afegit que també les escoles i instituts «funcionen bé» per la tasca dels professionals.