Vergés, Borràs i Jordà agafaran el relleu dels consellers «exiliats» a Brussel·les

Comín, Serret i Puig faran el traspàs en el primer acte polític a l'edifici, que ha estat set mesos sota control del govern espanyol

Actualitzada 04/06/2018 a les 19:52

El traspàs de les carteres de Salut, Cultura i Agricultura per part de Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, respectivament, es farà aquest dimarts a la delegació del Govern a Brussel·les. Alba Vergés, Laura Borràs i Teresa Jordà agafaran el relleu dels seus predecessors a la seu de la delegació, situada a la Rue de la Loi. L'acte de traspàs de les tres conselleries coincideix amb l'aixecament recent de l'article 155, que va tenir com a conseqüència en l'àmbit d'exteriors el fet que la delegació a Brussel·les –l'única que es manté- havia de demanar permís al Ministeri d'Exteriors per a qualsevol activitat que volgués organitzar, trobant-se amb la negativa en algun cas. Durant mesos la delegació ha continuat funcionant però no ha acollit cap acte polític. Fins a l'aixecament del 155, l'únic conseller destituït pel govern espanyol que hi va entrar va ser Puig, fet que va comportar com a mesura el cessament de la llavors directora general d'Exteriors de la Generalitat, Marina Borrell.El 17 d'abril passat i amb motiu de la Setmana Catalana a la capital belga, la delegació del Govern a Brussel·les va celebrar el primer acte públic des de la seva intervenció arran del 155. L'endemà, la participació improvisada del conseller destituït Lluís Puig en un acte literari va acabar provocant que el govern espanyol cessés a Borrell. Puig va ser el primer membre del govern de Carles Puigdemont que entrava a l'edifici des que l'executiu espanyol va destituir el representant de la Generalitat davant de la UE Amadeu Altafaj i va tancar les delegacions a l'exterior.A banda dels actes del 17 i el 18 d'abril, el darrer esdeveniment públic que va fer-se a la seu de la delegació va ser amb motiu de la Diada, al setembre. El 18 d'octubre, el conseller d'Exteriors destituït, Raül Romeva, va oferir-hi una de les darreres rodes de premsa.