L'Audiència Nacional rebutja el recurs de la Fiscalia i confirma la llibertat de l'activista dels CDR

El ministeri públic demanava empresonar preventivament Tamara C.G. o fixar una fiança per eludir la presó

Actualitzada 04/06/2018 a les 13:43

Confirma la llibertat

Detalls sobre el cas

Un segon jove, pendent de detenir

La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge Diego De Egea, que va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars l'activista dels CDR detinguda a Viladecans a principis d'abril. Després de prendre-li declaració, el jutge va rebaixar l'acusació de terrorisme i rebel·lió a desordres públics. El ministeri públic havia demanat a la sala que reconsiderés la decisió i sol·licitava al tribunal que decretés presó provisional per a la jove o, de manera subsidiària, que li imposés una fiança per eludir-la. A més, defensava que cal mantenir la imputació de terrorisme i/o rebel·lió, uns delictes que, a més, justificarien que la investigació es mantingués en aquest tribunal. La sala, en canvi, ha confirmat que Tamarca C. G. ha de continuar en llibertat i no ha entrat a valorar la qualificació dels delictes. De moment, es mantenen les mesures cautelars que va dictar el jutge que, entre d'altres, com l'entrega del passaport, la prohibició de sortir del seu municipi (a excepció d'anar a treballar) i compareixences setmanals al jutjat.La Guàrdia Civil va detenir el passat 10 d'abril l'activista dels CDR Tamara C. G. per terrorisme i rebel·lió, a petició del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional. El tribunal actuava arran d'una denúncia de la Fiscalia.La policia la va traslladar directament a Madrid i el jutge de l'Audiència Nacional li va prendre declaració dos dies més tard. Tot i que la Fiscalia va demanar presó preventiva, el magistrat va rebaixar l'acusació a desordres públics i la va deixar en llibertat amb mesures cautelars.El ministeri públic, però, va recórrer la decisió pocs dies després i va presentar un escrit a la sala d'apel·lacions. Demanava agreujar les mesures cautelars i que la jove entri a la presó o que se li imposi una fiança per eludir-la. A més, la Fiscalia sosté que és «prematur» retirar la imputació de terrorisme i/o rebel·lió i argumenta que aquests delictes justificarien que la investigació es mantingués en el sí de l'Audiència Nacional.Ara, la sala d'apel·lacions ha rebutjat el recurs i confirma que l'activista ha de continuar en llibertat. Tot i això, la sala no es pronuncia, de moment, sobre la qualificació definitiva dels delictes que se li imputen a l'espera que es completi la instrucció.Ara bé, considera que els indicis «no revesteixen la gravetat necessària per adoptar una mesura de privació de llibertat». A més, destaca que la investigada ha complert «escrupolosament» les mesures cautelars i les restriccions imposades pel jutge De Egea, i determina que és suficient mantenir-les. A més, apunta que no consta que disposi de «mitjans ni contactes internacionals idonis per escapar-se de l'acció de la justícia» i, per tant, no existeix risc de fugida.Quan el jutge De Egea va deixar lliure amb cautelars Tamara C.G., no es va fer pública la interlocutòria del jutge. Ara, amb la resolució de la sala, han transcendit alguns detalls de la investigació.En l'escrit de la sala s'explica que les diligències policials argumentaven que la investigada va «desenvolupar activitats de direcció i coordinació» en els actes de «sabotatge» portats a terme durant la Setmana Santa «de forma coordinada entre els CDR». També recull que se li va atribuir l'autoria d'un àudio on donava instruccions sobre com s'hauria d'actuar en cas de vaga general o indefinida.Segons el jutge De Egea, no existeixen proves de pertinença a organització criminal i «menys encara terrorista». També apunta que al registre de casa seva no es va trobar cap document «amb text amenaçant, ni fotografies ni projectes d'atacs» i que no hi ha indicis per creure que tingués informació necessària «per cometre un atemptat». «Per tant, no existeixen en l'actualitat indicis suficients de pertinença a organització criminal, ni a la coordinació d'actuacions pròpies de violència al carrer com el llançament de còctels molotov, sabotatges a instal·lacions elèctriques, etc», recull la interlocutòria del jutge instructor.A més, el jutge recorda que els CDR no estan il·legalitzats i que els actes protagonitzats per Tamara C. G. s'emmarcarien en actes de «propaganda política per a la conscienciació popular dels fins polítics».L'ordre del jutge De Egea també ordenava una segona detenció d'un veí d'Esplugues de Llobregat. El dia de l'operació de la Guàrdia Civil, els agents no el van trobar a casa seva. Dijous passat, el jutge va dictar ordre de detenció. Tot i això, encara no ha estat arrestat ni s'ha entregat davant la policia.