Formulari en línia de la Fapac per esbrinar el nombre de famílies que no tenen plaça de P3 pública

L'entitat pretén «elaborar una estratègia» per cobrir el màxim de demanda possible

Actualitzada 04/06/2018 a les 17:55

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha publicat un formulari en línia a través del qual intenta esbrinar el nombre de famílies que no tenen plaça pública de P3. L'entitat ho fa davant «l'opacitat» del Departament d'Ensenyament i amb la voluntat d'obtenir «dades més transparents» sobre l'abast del problema. Així, el formulari intenta recopilar la informació de totes les famílies que no han obtingut plaça pública de P3 «entre totes les opcions que havien sol·licitat en la seva preinscripció». L'objectiu, afirma, és «elaborar una estratègia» de cara a aconseguir que el màxim nombre de famílies obtinguin plaça a una escola pública de proximitat.Així, a partir de les dades que s'obtinguin, la Fapac preveu elaborar una mapa que serveixi per «visualitzar l'abast del problema» i buscar solucions que puguin satisfer el màxim nombre de famílies.Cal recordar que la Fapac, al costat de l'Assemblea Groga de Gràcia, la Coordinadora d'Ampa de Gràcia i el Grup de famílies afectades de Gràcia, ja havia denunciat la planificació «negligent» d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona pel que fa a l'oferta de places escolars públiques.Segons les entitats, la negligència de la qual acusen l'Administració provoca un menysteniment de la demanda «creixent» d'escola pública de les famílies, a banda de «privilegiar» l'escola privada-concertada per la manca de places públiques de proximitat.Afirmen, també, que es penalitza la poca demanda d'alguns centres públics amb tancaments de línies, mentre que no es fa «en la mateixa proporció» als centres privats-concertats. En el mateix sentit, consideren que es permet «l'estigmatització» de centres públics amb menor demanda «fruit d'una estratègia intrínseca de segregació».Finalment denuncien les «desigualtats» que crea el lloc de residència (asseguren que a Barcelona no hi ha places públiques per a tots els infants independentment de l'escola que finalment triïn), i la «manca de transparència» del procés de preinscripció.