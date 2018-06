Aragonès celebra que avui s'aixequi la «intervenció financera» i reclama que també s'eliminin els controls mensuals

El vicepresident comunica als departaments de la Generalitat la fi de la intervenció decretada el juliol i el setembre passat

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha celebrat que aquest dilluns s'acabi la intervenció financera que el govern de Mariano Rajoy va aplicar el juliol i el setembre de l'any passat. En declaracions als periodistes en arribar a la seu del departament d'Economia, Aragonès ha explicat que avui es recupera el control de les despeses, les bestretes del sistema de finançament es tornaran a ingressar als comptes de la Generalitat, també decauen les declaracions responsables que havien d'acompanyar les contractacions i s'elimina que qualsevol pagament hagi de tenir el vistiplau del Ministeri d'Hisenda. Encara queden però alguns aspectes pendents del control financer com la informació mensual que s'ha de remetre des del 2015 al Ministeri d'Hisenda. Aragonès ha avançat que demanarà al seu homòleg del govern de Pedro Sánchez que elimini també aquesta «mesura discriminatòria» cap a Catalunya.El secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que es mantindrà la intervenció financera de la Generalitat fins que es normalitzi la situació a Catalunya però no ha concretat les mesures que, segons ell, mantindrà el govern encapçalat per Pedro Sánchez.«De les primeres mesures que farem és la comunicació als departaments de la Generalitat que la intervenció financera del setembre s'ha acabat. Per tant, intentem tornar a la normalitat, al bon funcionament dels serveis públics i a reduir les càrregues burocràtiques», ha afirmat Aragonès des del departament d'Economia.Segons ha detallat Aragonès, la intervenció financera té diversos graus i el que avui decau són les mesures que es van aplicar al juliol i al setembre de l'any passat. Unes mesures que el Govern entén que van quedar emparades per l'aplicació del 155.Però encara queden, segons el vicepresident, alguns aspectes pendents pel que fa al control financer i ha citat la informació mensual que la Generalitat ha d'enviar al Ministeri d'Hisenda des del 2015. «Esperem que amb la posada en marxa del nou ministeri d'Hisenda puguem acordar amb ells que aquesta mesura discriminatòria per a Catalunya també passi a formar part de la història», ha desitjat Aragonès.