Els nous consellers destaquen el «dia important» per a Catalunya amb la restitució del Govern i l'aixecament del 155

Jordà destaca que el canvi de govern a Espanya és una «finestra oberta» i una «esperança» donat que «venim d'on venim»

Actualitzada 02/06/2018 a les 12:41

Els nous consellers del Govern han anat arribat de manera esgraonada al Palau de la Generalitat i, els qui s'han aturat per atendre breument la premsa han destacat el «dia important» per a Catalunya, ja que suposa, entre d'altres, l'aixecament de l'article 155 de la Constitució.Tots han mostrat el seu compromís per posar-se a treballar immediatament pel país, i no s'han oblidat dels qui estan a la presó o a l'estranger. Abans de prendre possessió del seu càrrec com a consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, s'ha referit a l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol, després que prosperés divendres la moció de censura contra Rajoy.«És una finestra oberta, esperança hi ha perquè venim d'on venim», ha declarat, recordant al líder del PSOE que, per part del Govern català, la voluntat de «negociació i diàleg» sempre ha estat. «Sempre hem estat a la mesa, ara falta que algú s'hi posi a l'altre costat», ha assenyalat.