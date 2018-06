El Govern nomena els secretaris generals i crea les oficines del president i vicepresident eliminades pel 155

Amb les seves primeres decisions, el Consell Executiu es reactiva després de set mesos

El Govern de Catalunya ha celebrat la seva primera reunió al Palau de la Generalitat, presidida pel president, Quim Torra, després de set mesos d’intervenció del govern de l’Estat sota els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Un cop els consellers han pres possessió del seu càrrec i ha decaigut el 155, el nou Govern ha fet la primera trobada on s’ha aprofitat per crear les oficines del president i del vicepresident que varen quedar eliminades per l’aplicació del 155. Amb això, el Govern ha volgut començar a treballar en la reactivació de totes les àrees de la Generalitat de Catalunya durant els propers dies i setmanes. D’entrada, però, ja s’han aprovat al Consell Executiu d’aquest dissabte el nomenament dels secretaris generals dels departaments i s’ha nomenat Josep Rius director de l’Oficina del President. Rius ja va ocupar aquest càrrec amb Carles Puigdemont.Així, després de la reunió, han quedat formalment nomenats Albert Castellanos com a secretari general del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda; Meritxell Masó, del Departament de la Presidència; Mercè Salvat, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Brauli Duart, del Departament d’Interior; Núria Cuenca, del Departament d’Ensenyament; Laura Pelai, del Departament de Salut; Patrícia Gomà, del Departament de Justícia; Marta Felip, del Departament d’Empresa i Coneixement; i Xavier Gatius, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.La resta de secretaris generals han estat ratificats en el càrrec, deixant així Ferran Falcó al Departament de Territori i Sostenibilitat, Dolors Portús al Departament de Cultura, Josep Ginesta al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i David Mascort, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.