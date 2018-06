Comença l'acte de presa de possessió carregat de simbolisme i amb protagonisme dels familiars dels presos i «exiliats»

Un llarg aplaudiment i crits de «llibertat» marquen el tram inicial d'un acte poc convencional

Actualitzada 02/06/2018 a les 12:10

L'acte de pressa de possessió dels consellers del Govern de Quim Torra ja està en marxa. Es tracta d'un acte gens convencional i carregat de simbolisme. Els familiars dels presos i dels «exiliats» tenen un paper protagonista en un acte on el groc hi és molt present. S'ha col·locat un llaç groc en una cadira de la primera fila hi ha dues consellers que porten vestit o peça de roba d'aquest color, la que serà titular de Cultura, Laura Borràs, i la que serà consellera de Salut, Alba Vergés. Un llarg aplaudiment a l'entrada del president de la Generalitat, Quim Torra, i del president del Parlament, Roger Torrent, ha marcat el tram inicial d'un acte en què s'han sentit crits de 'llibertat'. I és que a banda del record als «presos i exiliats» també és molt present l'aixecament automàtic avui del 155.